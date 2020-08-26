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وأشار إلى أن "القوات المسلحة اليوم تتخطى عتبات مرحلة جديدة وتمضي بقوة وثبات نحو تحقيق النصر الكبير"، قائلا: "سنضحي بدمائنا وأرواحنا من أجل الشعب اليمني الأصيل ونعيد مجده من جديد".
وقال وزير الدفاع، إن "على قوى العدوان أن تفهم أنها لن تبقى على الأرض اليمنية ماحيينا"، مؤكدا أن "العواقب ستكون وخيمة على دول العدوان إذا استمرت في جرائمها بحق الشعب اليمني، وقد أعذر من انذر".
ويقوم تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.
وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر "العواقب ستكون وخيمة"... "أنصار الله" تهدد السعودية بـ"أیام ساحقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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