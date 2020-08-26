شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مكافحة الأمراض فى ليبيا يعلن تسجيل 553 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 11834 حالة، منها 10472 نشطة، و1152 متعافيا، و210 حالة وفاة وذلك منذ انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.
وكان المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، قد أعلن بالأمس الثلاثاء، عن تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا الاثنين الماضى تسجيل 572 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من أصل 2101 عينة .
وأشار المركز - في بيانه وفقا لبوابة الوسط الليبية- اليوم الاثنين، إلى تسجيل 11 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس ، وتماثل 11 آخرين للشفاء.
وأوضح المركز أنه بذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 11.009 حالة، منها 9714 نشطة، و1096 حالة شفاء، و199 حالة وفاة، وذلك منذ بدء انتشار الفيروس في ليبيا مارس الماضي .
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