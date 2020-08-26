شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مكافحة الأمراض فى ليبيا يعلن تسجيل 553 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 11834 حالة، منها 10472 نشطة، و1152 متعافيا، و210 حالة وفاة وذلك منذ انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

وكان المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، قد أعلن بالأمس الثلاثاء، عن تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا الاثنين الماضى تسجيل 572 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من أصل 2101 عينة .