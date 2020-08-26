شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص جراء تفجير عبوة ناسفة شمالى ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى فى محافظة ديالي العراقية، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي المحافظة، وقال المصدر ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز " ـ إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في ناحية العظيم الواقعة شمالي محافظة ديالى، انفجرت صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة"، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الانفجار، فيما نقلت سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى قريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 3 أشخاص جراء تفجير عبوة ناسفة شمالى ديالى بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.