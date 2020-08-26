القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر عشائرية لشبكة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل، مقتل شرطيين عراقيين فى هجوم لداعش بالقرب من القائم بمحافظة الأنبار العراقية.

وكانت وكالة الاستخبارات العراقية قد ألقت القبض على 5 من إرهابيى تنظيم داعش، فى محافظة نينوى شمالى البلاد، وذكرت الوكالة ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن الإرهابيين اعترفوا، خلال التحقيقات الأولية، بانتمائهم لتنظيم داعش ومشاركتهم فى عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

وأضافت أنه عثر على وكرين تابعين للتنظيم فى "جزيرة البعاج"، لافتة إلى أنه جرى هدم الوكرين من قبل الجهد الهندسى.

وتواصل الجهات الأمنية فى العراق جهودها للسيطرة على فلول التنظيم عبر العديد من العمليات العسكرية المكثفة من أجل تطهير ربوع العراق منه.