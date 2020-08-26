الجيش الإسرائيلي يعتقل قياديين اثنين من "حماس" بالضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، قياديين اثنين من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالضفة الغربية المحتلة.



وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي "نفذ عملية مداهمة بمحافظة رام الله (وسط)، اندلعت خلالها مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال".

وذكر الشهود أن قوات الجيش استخدمت خلال المواجهات، الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



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وأوضحوا أن الجنود الإسرائيليين اعتقلوا أثناء الاقتحام القياديين في "حماس" عبد الجابر فقهاء، وأحمد عطون، النائبين السابقين بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان).



وعطون قيادي في "حماس" من مدينة القدس، أبعدته السلطات الإسرائيلية عن المدينة قبل عدة سنوات.



وعادة ما ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال بحق عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية بزعم أنهم مطلوبين للأجهزة الأمنية بإسرائيل.

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