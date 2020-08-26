الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لـ"حماس" بقطاع غزة

غزة/ محمد أبو دون، هاني الشاعر/ الخليج 365-

قصف الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.‏‎وقال الجيش في تصريح على حسابه في تويتر، إن طائراته الحربية أغارت على "بنية تحتية، تحت أرضية (نفق) تابعة لمنظمة ‎حماس في جنوب قطاع غزة، ردًا على اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو إسرائيل اليوم".



بدوره، نقل مراسل وكالة الخليج 365، عن مصادر فلسطينية قولها، إنّ الطائرات الإسرائيلية قصفت بأكثر من صاروخ، أراض خالية، تقع شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

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ولم يُبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، منذ نحو أسبوعين، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تتبع لحركة حماس.

وتقول حركة حماس، إن مطلقي البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، يسعون لإجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.