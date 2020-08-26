5 خطوات لإضافة الأبناء في حساب ولي الأمر بتطبيق «توكلنا»

أوضح تطبيق “توكلنا” 5 خطوات لإضافة الأبناء في حساب ولي الأمر بالتطبيق. وأشار التطبيق إلى أن الخطوات تتمثل في: -الدخول إلى موقع أو تطبيق “توكلنا” عبر الرابط التالي( أضغط هنا) -الدخول من حساب ولي الأمر Advertisements -الضغط على أيقونة “حسابي” –الضغط على أيقونة “الأفراد والمكفولين -إضافة الأبناء. تجدر الإشارة إلى أن التسجيل في تطبيق “توكلنا” يتم من خلال منصة أبشر، حيث يعتبر التطبيق من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها وزارة الصحة للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه وغيرها من الخدمات، كما يمكن من خلاله الدخول إلى منصة مدرستي التي خصصتها وزارة التعليم للدراسة عن بعد.

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