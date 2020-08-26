شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 سنوات من إيقافها.. خدمة «الخرائط» تعود من جديد على ساعة «أبل ووتش» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تطبيق الخرائطMapsعلى ساعة أبل ووتش مرة أخرى بعدما تم إيقافه في عام 2017.

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وأكدت الشركة الأمريكية أنه سيتم طرح الإصدار الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة في جميع أنحاء العالم. وأوضحت شركة غوغل أن تطبيقMapsالجديد للساعة الذكية يوفر وظيفة الملاحة للسيارات والدراجات الهوائية والمشاة، وكذلك خطوط المواصلات المحلية بما في ذلك إرشادات الاتجاه وبيانات المسافة والوقت المتوقع للوصول إلى الوجهات المخزنة.

وأضافت الشركة الأمريكية أنه يمكن بدء الملاحة إلى هذه الوجهات من الساعة الذكية مباشرة، كما يمكن للمستخدم عن طريق الساعة الذكية أبل ووتش الوصول إلى أي خط سير تم تشغيله أو التخطيط له على الهاتف الذكي، وبعد ذلك يتم استخدام خط السير على الساعة الذكية.