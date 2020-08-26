كوريا الجنوبية تغلق مدارس سيئول وتعود للدراسة عبر الإنترنت لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية أن معظم المدارس في سيئول والمناطق المحيطة ستغلق وتعود إلى الدراسة عبر الإنترنت، بأحدث خطوة في سلسلة تدابير احترازية لتجنب حدوث طفرة في الإصابات بفيروس كورونا.



وقالت وزارة التعليم الكورية، الثلاثاء، إن جميع التلاميذ في مدينتي سيئول وإنتشون وإقليم جونجي سيدرسون عبر الإنترنت حتى11 سبتمبر أيلول، باستثناء طلاب السنة الأخيرة من التعليم الثانوي، .

وتأجلت بداية فصل الربيع الدراسي عدة مرات منذ مارس، لكن مع تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بحدة منذ ذروتها في فبراير شباط عاودت معظم مدارس كوريا الجنوبية الفتح على مراحل بين 20 مايو/ أيار والأول من يونيو/ حزيران.

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وقالت وزيرة التعليم، يو إن-هي، خلال إفادة إن التحاليل أظهرت إصابة 150 طالبا و43 من العاملين في المدارس بمنطقة سيئول الكبرى خلال الأسبوعين الماضيين.

وأبلغت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليل الاثنين، ليصبح العدد الاجمالي للإصابات في البلاد 17945 إصابة، ويصل عدد الوفيات إلى 310.

ويمثل هذا تراجعا في عدد الإصابات اليومية، حيث بلغ العدد المسجل في الأربع والعشرين ساعة السابقة 397 حتى منتصف ليل الأحد، في أعلى حصيلة يومية منذ أوائل مارس/ آذار.

ورغم تركز معظم الإصابات الجديدة في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان، تقول السلطات الصحية إن البلاد على شفا تفش عام، وطالبت الناس بالبقاء في منازلهم والحد من السفر.