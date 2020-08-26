شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقصف مواقع لحزب الله فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فى بيان إن طائراته قصفت مواقع لجماعة حزب الله اللبنانية فى وقت مبكر اليوم الأربعاء بزعم إطلاق نار من لبنان صوب قواته.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن قواته لم تتعرض للإصابة خلال الواقعة.