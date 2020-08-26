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الاحتلال الإسرائيلى يقصف مواقع لحزب الله فى لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فى بيان إن طائراته قصفت مواقع لجماعة حزب الله اللبنانية فى وقت مبكر اليوم الأربعاء بزعم إطلاق نار من لبنان صوب قواته.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن قواته لم تتعرض للإصابة خلال الواقعة.

 

 

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