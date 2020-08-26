المرزوقي: حملات التطبيع مع الكيان الصهيوني غير مستغربة من الأنظمة المستبدة

الرباط/ محمد بندريس/ الخليج 365

أكد الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن "حملات التطبيع مع الكيان الصهيوني غير مستغربة من الأنظمة المستبدة".

وأضاف المرزوقي، خلال مشاركته في نشاط لحزب "العدالة والتنمية" المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، "لا أستغرب حملات التطبيع لأن جبل الجليد تنكشف طبقاته وكل الأنظمة التي ستطبع مع إسرائيل هي جزء من منظومة الاستبداد".

وأوضح أن "الإمارات التي تطبع مع إسرائيل هي الوكيل المكلف بتدمير الأمة وأحلامها اليوم".

وأردف: "نحن مع السلام وليس الاستسلام والقضية الفلسطينية هي جزء من التحرر العربي".

وتابع: "الفلسطينيون هم الذين بدؤوا الربيع العربي من خلال الانتفاضات المباركة التي قاموا بها ومن خلال صمود أهل غزة".



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واستدرك: "الثورات المضادة ستصفى كما صفي الاستعمار في الوطن العربي لأن الشعوب تعرف طريق النجاح رغم شراسة هذه الثورات".

و في 13 أغسطس/ آب الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"التاريخي".



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

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