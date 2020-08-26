شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بحسب وكالة "واس". وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالى عدد الإصابات وصل إلى 3069 حالة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 21 وفاة.

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