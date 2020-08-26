شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات جديدة على غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى فى وقت مبكر من صباح الأربعاء، مواقع فى قطاع غزة، بزعم إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر":" أغارت طائرات حربية على بنية تحتية تحت أرضية فى جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق البالونات الحارقة، والمتفجرة من القطاع نحو إسرائيل".
وأضاف:" أن الجيش يجرى تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل، ويعمل بتصميم ضد أى محاولة لارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل وسيادتها".
ومنذ أيام تشن قوات الاحتلال غارات فى ساعات الليل أو الفجر، على مواقع للفصائل وأخرى مدنية، وتدعى أنها تأتى ردا على إطلاق البالونات الحارقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات جديدة على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.