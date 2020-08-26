شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات جديدة على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى فى وقت مبكر من صباح الأربعاء، مواقع فى قطاع غزة، بزعم إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر":" أغارت طائرات حربية على بنية تحتية تحت أرضية فى جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق البالونات الحارقة، والمتفجرة من القطاع نحو إسرائيل".

وأضاف:" أن الجيش يجرى تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل، ويعمل بتصميم ضد أى محاولة لارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل وسيادتها".

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ومنذ أيام تشن قوات الاحتلال غارات فى ساعات الليل أو الفجر، على مواقع للفصائل وأخرى مدنية، وتدعى أنها تأتى ردا على إطلاق البالونات الحارقة.