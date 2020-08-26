شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أحد عناصر الجيش التركى فى العاصمة الليبية طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التركية مصرع أحد عناصر الجيش التركى التابع لوحدة الدفاع الجوى العاملة فى العاصمة الليبية طرابلس، بحسب "سكاى نيوز". ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها على تويتر نعيا للجندى الذى يدعى بلال يلماز وهو برتبة رقيب ويعمل فى وحدة الدفاع الجوى فى طرابلس. Advertisements وأضافت أن الجندى لقى مصرعه أثناء تأديته مهمته فى طرابلس بعد فشل التدخل الطبى فى محاولة لإنقاذه، ولم تكشف الوزارة عن أسباب مصرع الجندي. وقالت وزارة الدفاع التركية فى خبر نعيها الجندى على تويتر: "تعرض صديقنا فى السلاح إلى مضايقة أثناء بعثته فى طرابلس ليبيا فى 25 أغسطس 2020."

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