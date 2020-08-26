شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر توضح تفاصيل إيقاف الخدمات عن «المساكن دون صكوك» في 16 مدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة صدور تعليمات تقضي بإيقاف إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في عدد من المدن والمحافظات، في خطوة تنفذها وزارات الداخلية والإسكان والبلدية بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على أراضي الدولة من التعديات.

وأفادت المصادر بأن القرار يشمل كلا من مدن ومحافظات (الرياض، جدة، الطائف، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء، أبها، حائل، عرعر، جازان، نجران، الباحة، سكاكا، الخرج، خميس مشيط، القطيف)، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

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وشدد القرار على ألا يؤثر ذلك الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو من تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور القرار.

وأوضحت المصادر أن إيصال الخدمات – بالنسبة إلى الطلبات المستقبلية – يكون إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة وفق ضوابط واشتراطات – تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية – تضعها لجنة برنامج الإسكان لهذا الغرض.

واستند التنظيم الجديد إلى الضوابط والاشتراطات لإيصال الخدمات للمساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، بحيث تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميم تلك الضوابط والاشتراطات على البلديات الفرعية في المدن والمحافظات المحددة، وشددت على أن إيصال خدمة لمنزل بلا صك لا يعني أن المنزل ملك لصاحبه.