شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: انعقاد 1.9 مليون جلسة قضائية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل، أنه تم خلال العام الهجري الماضي إجراء 10.6 مليون عملية، وبلغ إجمالي الجلسات القضائية المنعقدة خلال 1441هـ نحو 1.9 مليون جلسة، فيما أصدرت المحاكم أكثر من 750 ألف حكم.

وبلغ إجمالي العمليات نحو 4 ملايين عملية، توزعت بين مليوني عملية على الوكالات والإقرارات، و450 ألف عملية لفسخ الوكالات، فيما بلغ إجمالي عمليات توثيق العقار 1.5 مليون عملية.

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وكشفت وزارة العدل عن انخفاض قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية، التي باشرتها محاكم التنفيذ خلال العام الهجري الماضي 43 %، إلى 134.27 مليار ريال، مقارنة بنحو 278.4 مليار ريال خلال 1440هـ.

وجاءت قيمة هذه الأوراق التجارية على 606186 طلبا خلال الأشهر الـ12 الماضية، واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من قيمة الطلبات بنحو 42.5 % وبقيمة 57.34 مليار ريال على 155262 طلبا، تلتها منطقة مكة بقيمة 32.7 مليار ريال لتنفيذ 172070 طلبا.

وجاءت منطقة الشرقية بالمرتبة الثالثة بقيمة 31.1 مليار ريال لتنفيذ 102888 طلبا، ومنطقة المدينة المنورة بقيمة نحو 3.5 مليار ريال و39076 طلبا، تلتها منطقة عسير 1.9 مليار ريال لعدد 28914 طلبا.

وبلغت قيمة الطلبات، التي استقبلتها منطقة القصيم 1.65 مليار ريال لنحو 20259 طلبا، فيما توزعت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية في مناطق المملكة.