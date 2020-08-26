شكرا لقرائتكم خبر عن صُرفت لجهات لا علاقة لها بالشركة.. شبهة اختلاس في «غازكو» بقيمة 34 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، في بيان لها، عن وجود شبهة اختلاس بقيمة 34.2 مليون ريال، من قبل مسؤول بقطاع الشؤون المالية.
وأوضح البيان، بحسب التحقيقات الأولية، أن شبهة الاختلاس تم اكتشافها بتاريخ 22 يوليو 2020م، وتمثلت في صرف مبالغ مالية دون مسوغات نظامية لجهات لا تربطها علاقة تعاقدية مع الشركة، وذلك خلال الفترة من 2017م، وحتى الربع الأول من عام 2020، وفقا لصحيفة “المدينة”.
وأشار البيان إلى أن الشركة قامت بتقديم بلاغ للجهات المختصة وستقوم بالإعلان عن أي مستجدات في حينه، وأكدت الشركة إنهاء خدمات المسؤول وبدء الإجراءات النظامية في حقه.
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