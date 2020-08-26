شكرا لقرائتكم خبر عن البواردي وجانتس يبحثان معاهدة السلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، تركز على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، وأعربا عن قناعتهما بأن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، متطلعين إلى تعزيز قنوات التواصل، وتأسيس علاقات ثنائية راسخة، بما يعود بالخير على البلدين والمنطقة. (وام)

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