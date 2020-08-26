أول قفزة من طائرة تعمل بالطاقة الشمسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجز مظلي أول قفزة في العالم من طائرة تعمل بالطاقة الشمسية، بعد أن حلقت الطائرة على ارتفاع 1520 متراً غرب سويسرا. وقامت الطائرة التجريبية ذات المقعدين بالرحلة في طقس جيد للترويج للطاقة المتجددة.

ووصل المظلي رفائيل دومجان إلى سرعة 150 كيلومتراً في الساعة أثناء قفزته، وهبط على مقربة من قاعدة المشروع في بايرن.

وقال دومجان، المشجع لمشروع سولارستراتوس، والذي شارك في قيادة الطائرة: «هناك العديد من الأمور الأولى اليوم لكن أهمها أن هذه المرة الأولى على الإطلاق التي يقفز فيها شخص ما من طائرة تعمل بالكهرباء. هذا شيء يغير مستقبل هذه الرياضة للمظليين».

وأضاف: «هذه أول مرة نقوم بالقفز فيها من طائرة تعمل بالطاقة الشمسية. تسلقت مع الطاقة القادمة من الخلايا الشمسية للطائرة».

ويستهدف الفريق القيام برحلة جوية على ارتفاع شاهق بطائرة تعمل بالطاقة الشمسية فقط في عام 2022، سعياً للوصول إلى طبقة الستراتوسفير، من طبقات الغلاف الجوي الأرضي العليا، بارتفاع 20 ألف متر.