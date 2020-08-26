نهيان بن مبارك: تجربة «أم الإمارات» في التمكين تلهم العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يطلق الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش اليوم الأربعاء، مؤتمر «دور المرأة في تعزيز قيم التعايش»، الذي تنظمه الوزارة، عبر تقنية الاتصال المرئي برعاية كريمة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الامارات»، بالتزامن مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «استشراف إسهامات المرأة في الخمسين»، بحضور عربي ودولي بارز.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة المرأة ودعم دورها المجتمعي سفيرةً للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية حالياً ومستقبلاً، والإضاءة على تجارب تمكينها محلياً وعالمياً، وطرح الرؤى المستقبلية عن دورها ورصد قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية التي تحولت أسلوب حياة لكل المقيمين على أرض الإمارات.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك إن المؤتمر الذي يحظى برعاية كريمة من «أم الإمارات»، هو اعتراف من الجميع بقيمة المرأة ومكانتها ودورها المقدر، في الأسرة أو المجتمع أو بيئة العمل، كما أنه رصد لأفضل الممارسات العالمية في تمكين المرأة التى يمكن أن تكون ملهمة للآخرين، وهو ما ارسته إم الإمارات واستعراض معالم التجربة الإماراتية في تمكين المرأة التي تمتد لنصف قرن، بجهود ودعم ورعاية سموّ الشيخة فاطمة التي قدمت للوطن الغالي المئات من القيادات والكفاءات النسائية اللاتي أسهمن في حركة النهضة الشاملة في الإمارات، في مختلف المجالات، وأصبحن ملهمات للأجيال الجديدة، وأشاد العالم بنبوغهن وقدراتهن البارعة.