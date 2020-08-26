التعليم الهجين.. بين تحفظ الأسر وعبء التعليم الافتراضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كيف؟ ماذا؟ متى؟ أين؟.. أسئلةٌ شتى تُطرح، واستفسارات تملأ الأفق، ووجهات نظر يزخر بها الميدان التربوي والتعليمي هذه الأيام، ونحن ما زلنا نعيش في خضم تلك الرياح والأمواج العاتية التي عصفت بالكرة الأرضية من أقصاها إلى أقصاها المسماة بكورونا، تلك الجائحة التي تركت وما زالت بصماتها الثقيلة على كافة مناحي الحياة، ومن أهمها الحقل التربوي والتعليمي، وما لها من علاقة تتصل بانتظام الأبناء على مقاعد دراستهم، وفي هذا الصدد نجد أنفسنا مقبلين في الأيام المقبلة على مستهل العام الدراسي، وسط مخاوف وترقب وحذر من كافة الأطياف التربوية والتعليمية، بدءاً من الإدارات التعليمية العليا، مروراً بالإدارات المدرسية وانتهاء بأولياء الأمور، وفي هذا المنحى تتجه وجهة نظر أصحاب الشأن التعليمي في الدولة إلى تبني أسلوب التعلم الهجين، أي بمعنى المزاوجة بين التعليم المنتظم والتعليم الافتراضي عن بعد، رغم تباين الآراء ما بين تلك الاستراتيجية العليا ونظرة الكثير من الأسر وأولياء الأمور. ففي حين تتجه وزارة التربية إلى تبني هذا النوع من التعليم المزدوج، يتحفظ الكثير من أولياء الأمور على إرسال أبنائهم إلى المدارس خشية من ذلك المرض الذي مازالت آثاره سائدة ومنتشرة ولو بالقدر الأقل ضآلة على أرض الواقع، مع العلم أن الكثير من تلك الأسر لطالما تذمرت من نظام التعليم الافتراضي عن بعد بحجة ثقل العبء على كاهلها.

عدد من الخبراء الأكاديميين والتربويين وأولياء الأمور تحدثوا ل ”الخليج 365” عن هذه القضية وطرحوا آراءهم بوضوح وشفافية، وسلطوا الضوء حول هذا النوع من التعليم، الذي يمزج بين التعليم وجهاً لوجه والتعليم عن بُعد.حلول متعددةيقول الدكتور باسم عتيلي، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الشارقة، أن الانظمة التربوية محلياً وعالمياً في وزارات التعليم والمعاهد العلمية العليا والمدارس بدأت الاستعداد لفترة ما بعد العطلة الصيفية الحالية، وتعددت الحلول المطروحة للعودة للدراسة من عودة تدريجية، ودمج العودة مع التعلم عن بعد، والتعلم الكامل عن بعد من خلال تقنيات رقمية ومحاضرات مباشرة أو مسجلة وأوراق عمل وغيرها العديد من الأفكار.

الاتجاه محلياً جاء لتبني نموذج التعليم الهجين، الذي هو شكل من أشكال التعلم المدمج، حيث يمثل نموذجاً يوازن بين استخدام غرفة الصف بطريقة كلاسيكية أو المختبرات واستخدام التقنيات بالتعلم عن بعد، وأي كان النموذج المتبع فله تحدياته التربوية مع ما يصاحبه من توتر والحاجة إلى تطوير أدوات تربوية جديدة للتعامل مع الوضع القائم، ومحاولة توفير مساحات تعلم صحية للطلبة، وإحاطتهم بالأمان والصحة النفسية، ناهيك عن ما يصاحب ذلك من ضغوط وتحديات تواجه المعلمين والأهالي والطلبة، منها نفسية ولوجستية من إنترنت وحاسوب وبيئة بيتية غير ملائمة وعدم جاهزية المعلمين والمعلمات للتعامل مع النماذج المختلفة دونما تدريب كافٍ.

هل يجب علينا أن نتبنى هذا النموذج التعليمي أم غيره؟ لا بد من القول أيضاً إن نموذج التعلم الهجين له ما له وعليه ما عليه أيضاً فهو يوفر المادة العلمية للطلبة ويمكّنهم من الوصول إليها في أي مكان وزمان ومن أي جهاز، ويعزز من مشاركة الطلبة كون المادة العلمية متوفرة لديهم مسبقاً ويمكن مراجعتها قبل الدرس، كما يمكّن المعلم من تقييم المتعلمين ويطور محتوى مساقاته بناء على التغذية الراجعة منهم، ولكن كل هذا إذا كانت ثقافة التعلم الصادقة هي السائدة والتي تحتاج إلى نضج من قبل الطلبة ورعاية ورقابة من الأهل، لا أن تكون فرصة لضياع الوقت، فالمحاضرات مسجلة والتدريس في أغلبه عن بعد، فلا رقيب ولا حسيب، ما قد يفتح الباب للحصول على مساعدة خارجية ونتائج اختبارات غير واقعية لا تعكس المستوى الحقيقي للطالب، والتعليم أوسع من معلومات تُلقّن من معلم، وطرائق التدريس أعمق من أن تنقل في محاضرة على أية منصة إلكترونية.

تحقيق الهدف

وحول أهمية التعلم الافتراضي وتحقيقه الهدف التعليمي والسلوكي، يقول الخبير التربوي الدكتور صالح الجرمي: ما من شك في أن التعليم الافتراضي عن بعد مهما كانت أهميته وحجمه، فإنه لا يؤدي نفس الغرض المنشود والمتعارف عليه من عملية التعلم، سواء على صعيد تحقيق الهدف التعليمي أو الهدف السلوكي، فهذه قضية مفروغ منها، وفي نفس الوقت وكما ألمس من خشية أولياء الأمور ومخاوفهم التي ما زالت قائمة والمخاطر التي ما زالت تحيق بالأبناء نتيجة حتمية احتكاكهم ومخالطتهم لأقرانهم حال انتظامهم على مقاعد الدراسة.

ويرى أن مخاوف وهواجس أولياء الأمور ما زالت تعتبر مشروعة خاصة أن الأمور لم تنتهِ بعد بشكل نهائي، لكن الأمر المتناقض هو أن هناك شريحة كبيرة من الأسر تُبدي تحفظها على دوام الأبناء في مدارسهم، وفي نفس الوقت هناك من يتذمرون من نظام التعلم عن بُعد، ويعزفون عن تحمل ولو جزء من المسؤولية تجاه أبنائهم على الأقل في هذه الفترة التي نعيشها، وهذا هو الأمر الغريب الذي نلمسه كتربويين.

ويقترح أن تتم المزاوجة ما بين الوضع الذي كان سائدًا سابقًا في انتظام الطلاب، والتدرج في سير العملية على المستوى الأفقي من حيث حجم المناهج والمواد المعطاة، والمستوى الرأسي من حيث أيام الدوام بحيث يكون الدوام بواقع يومين أسبوعيًا في الشهر الأول على أن يقوم المعلم بتوضيح المادة وإعطاء الواجبات للتعلم الذاتي للطلاب، مع المحافظة على كافة الإجراءات الوقائية المتبعة بقدر الإمكان.

اختصار مراحل

احمد علي جمعة - ولي أمر، يقول إن التعلم عن بعد اختصر العديد من المراحل والخطوات نحو تحقيق الرؤى والخطط المستقبلية، ويعزز لا محالة جودة المخرجات التعليمية وكفاءتها، مشيراً إلى أن العالم يمر اليوم بظروف استثنائية ويجب التعامل معها بحلول استثنائية أيضاً، ومن بين هذه الحلول استمرار التعليم عن بعد والعمل عن بعد، حفاظاً على الصحة في مثل هذه الظروف، وأنه ينبغي أن نمرن أنفسنا على التعامل الجاد في مثل هذه الأزمات التي من المتوقع أن تتكرر في المستقبل، فلا يجب الاستعجال في العودة لنمط الحياة التقليدية وعودة أطفالنا إلى المدارس، لأنه من الصعب جداً أن نسيطر على انتشار الفيروس في حال عودة أبنائنا إلى مدارسهم، ولا بد من التفكير بجدية في استمرارية عملية التعلم عن بعد، حتى بعد انتهاء كورونا، وهذه الأزمة منحت فرصة للعالم كي يغير من نمط حياته التقليدية، وأجبرته على التفكير والتوسع في استخدام التكنولوجيا والعالم الافتراضي في التعلم والعمل.

معانٍ تربوية

وتخالفه الرأي الكاتبة ومدربة التطوير الذاتي، هناي الشالجي، التي تقول إن للمدرسة فوائد تربوية كثيرة، وآثاراً نفسية إيجابية على الطفل منها الالتزام داخل الصف والانتظام بالمواعيد وانتظام السلوكيات والكثير من المعاني التربوية، التي يحتاج إليها الطالب، تماماً كما هو بحاجة إلى النظام التعليمي، مفضلة أن يعود النظام إلى المدارس وأن يعود الطالب إلى مدرسته، مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام بالوضع الصحي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة وتحقيق البيئة المدرسية الأمنة لكافة منتسبي المدرسة، مع تقليص ساعات الدوام والحضور إلى المدرسة خمسة أيام في الأسبوع، حتى لا نفقد الأثر التربوي للمدارس على الطلبة، بعد أن فقدناه خلال فترة التعليم عن بعد، متمنية على المدارس الإحاطة بالنظام الصحي والتعقيمات ليبقى الطالب منتظماً وملتزماً بمدرسته.

واقع جديد

وتؤكد مريم البلوشي، ولية أمر، أن التعليم الهجين أو المزيج هو الذي يوائم بين تعليمين، حضوري تقليدي، وتعليم عن بعد باعتباره الحل الأنسب للمرحلة الحالية وما بعد كورونا، وهناك من يؤكد على أن التعليم الحضوري (النمطي) سيزول تدريجياً، مشيرة إلى أن حياتنا كانت تسير في مسارها الطبيعي، لكن فيروس كورونا المستجد أحدث إرباكاً في كل المجالات، ومن بين تلك المجالات التعليم، لافتة إلى أن ما كان متبعاً ما قبل كورونا لن يعود كما كان، وستشهد الأعوام القليلة المقبلة تغيرات كبيرة في منظومة التعليم.

تطوير مهارات

تشير فاطمة الحوسني- مديرة مدرسة، إلى أهمية تطوير مهارات الكوادر التعليمية في المدارس من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مهجنة لتمكينهم من آليات النظام التعليمي الجديد، لافتة إلى أن التعليم الهجين سيسهم في بناء قاعدة عريضة من الكوادر الوطنية الفاعلة المؤهلة للاندماج في أسواق العمل الرقمية محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يتوافق مع أحدث المستجدات الدولية، باعتباره يمثل استراتيجية تعليمية حديثة تمزج بين التدريس التقليدي والتعليم الافتراضي بين المعلمين والطلبة، ويسهم أيضاً في تطويع المنظومة التعليمية وفقاً لاحتياجات الطلبة بمختلف فئاتهم.

قيمة مضافة

ويوضح خالد السعيدي، مدير مدرسة ثانوية في أبوظبي، أن التعليم الهجين له دور فاعل ومتوافق مع مختلف الظروف الاستثنائية والطارئة، موضحاً أن التعليم الهجين أو المزيج بين التعليم الحضوري وعن بعد، قد يكون حلاً مناسباً للعملية التعليمية، من حيث التدريس والتقييم، وأن التعليم عن بعد لن يكون الحل أو البديل عن التعليم الحضوري، ولكن سيكون جزءاً أصيلاً في العملية التعليمية، ولا بد للتعلم عن بعد أن يشكل قيمة مضافة للعملية التعليمية برمتها، خاصة أنه لعب دوراً مهماً في مواجهة أزمة كورونا ومكن الوزارة من اتخاذ قرار مواصلة العام الدراسي بدلاً من إنهائه.

تغيير مفاهيم

ويوضح حسن الشامسي - وكيل مدرسة، أن تطبيق استراتيجية التعليم الهجين سيسهم بدوره في تغيير الكثير من المفاهيم كالوقت، فلم يعد التعليم قاصراً على ساعات محددة أو يوم دراسي محدد، ولم يعد قاصراً على جدران الفصول الدراسية أو المبنى المدرسي أو الجامعي، مشيراً إلى أن التعليم الهجين يتيح مزيداً من المرونة لمواجهة الفروق الفردية وأنماط التعليم بين الطلبة باختلاف أعمارهم ومراحلهم الدراسية.