الإمارات تؤكد حرصها على استقرار الساحل الإفريقي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الوضع في جمهورية مالي. وأجرت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، اتصالات مع عدد من المنظمات الإفريقية، أكدت خلالها حرص دولة الإمارات على كل ما يحقق ويضمن الاستقرار في عموم منطقة الساحل الإفريقي.

وقالت الهاشمي في تصريح إنّها تتابع «التطورات في مالي بشكل متواصل»، موضحة أنّها تواصلت مع كل من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لمناقشة الوضع الحالي في مالي، مشيرة في هذا الإطار إلى أنّ اتصالاتها مع هذه المنظمات أعادت التأكيد على التزامات دولة الإمارات وحرصها على أمن واستقرار جمهورية مالي ومجموعة دول منطقة الساحل. (وام)