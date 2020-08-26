شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد حرصها على استقرار الساحل الإفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الوضع في جمهورية مالي. وأجرت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، اتصالات مع عدد من المنظمات الإفريقية، أكدت خلالها حرص دولة الإمارات على كل ما يحقق ويضمن الاستقرار في عموم منطقة الساحل الإفريقي.
وقالت الهاشمي في تصريح إنّها تتابع «التطورات في مالي بشكل متواصل»، موضحة أنّها تواصلت مع كل من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لمناقشة الوضع الحالي في مالي، مشيرة في هذا الإطار إلى أنّ اتصالاتها مع هذه المنظمات أعادت التأكيد على التزامات دولة الإمارات وحرصها على أمن واستقرار جمهورية مالي ومجموعة دول منطقة الساحل. (وام)
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تؤكد حرصها على استقرار الساحل الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.