«مراود» تستعرض مسيرة النجوم والطوالع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر عن معهد الشارقة للتراث، مؤخراً، العدد الجديد من مجلة «مراود»، مستعرضاً مسيرة النجوم والطوالع وأثرها وتأثيرها على التغيرات التي تطول الحياة بمختلف مجالاتها.

وقال د.عبد العزيز المسلّم، رئيس المعهد، رئيس التحرير: عاش الإنسان العربيّ قديماً في فضاء مكشوف، وسماء متلألئة بالنجوم، التي كانت علامات يستدلّ بها في دروبه المقفرة، في بيداء شاسعة واسعة، لا يحدّها شيء. وفي غمرة ذلك تشكّلت علائق كثيرة بين الإنسان والنجوم والطوالع، والنظر فيها، ومعرفة منازلها وذلك لارتباطها بحياته اليومية، وما يطولها من تغيّرات بين فصول السنة، ووقت نزول الأمطار، ووقت البرد والحرّ، كما يعرف أهل القرى والفلاحون، من خلال حساب النجوم، متى يحرثون أراضيهم، وأهل البر يعرفون مواسم الرعي والسفر، وأهل البحر يعرفون مواسم الصيد البحريّ والسفر.

وأضاف: أفردنا في هذا العدد ملفاً خاصاً يناقش تلك الفكرة، تزامناً مع مطلع النجم سهيل، بعنوان: «النجوم والطوالع في التراث العربي»، استحضرنا فيه اهتمام العرب قديماً بالنجوم وارتباطها الوثيق بمختلف تفاصيل حياتهم، ثم عرّجنا على النجوم والمواسم عند أهل الخليج، ودورها في توثيق تاريخهم وعلاقتها كذلك بموروثهم الشعبي، وتوقفنا عند النجوم في التراث الإماراتيّ، وما تعنيه من رمزية ودلالة عند الإماراتيين، مما تمّ سرده وعرضه نثراً وشعراً، واهتمام العرب قديماً بالنجم سهيل، فهو البشير اليماني، كما تناول الملف الطوالع والنجوم في التراث الشعبي العربي ثم في السينما.

وقدّم د.منّي بونعامه، مدير إدارة المحتوى والنشر، مدير التحرير، إطلالة على الماضي من خلال استعراض أنماط متعددة من الحياة القديمة. وقال: «شهدت حياة الإنسان الإماراتيّ نقلةً كبيرةً وتحولاتٍ عميقةً خلال السنوات الأخيرة، ألقت بظلالها على مناحي الحياة كافةً، وطبعتها بطابعها الخاص، وأظهرت الفوارق الكبيرة، والبون الشاسع بين الماضي والحاضر، وبين القديم والجديد، والطارف والتالد، ويمكننا تلمّس ذلك التغيير في العديد من المجالات».

وتتّبع العدد أخبار المعهد والفعاليات التي نظّمها خلال الفترة الماضية، من ندوات ومحاضرات وورش افتراضية، وعرّج على مبادرة «موروثنا في كتاب»، التي أطلقها تزامناً مع انتشار «كورونا».

وتضمّن العدد الكثير من الموضوعات التراثية والثقافية المتنوّعة، التي تثري معلومات القارئ.