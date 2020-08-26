«برلين السينمائي» يلغي الفصل بين جائزتي أفضل ممثل وممثلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت إدارة مهرجان برلين، أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم، الفصل بين جائزتي أفضل ممثل وممثلة لتجنب أي تراتبية بين الرجال والنساء.

واعتباراً من العام المقبل، تمنح جائزة «دب فضي» لأفضل أداء رئيسي ومساند بدلاً من «أفضل ممثلة» و«أفضل ممثل».

وقال مارييت ريسينبيك وكارلو شاتريان، مديرا المهرجان: «التوقف عن الفصل بين الجوائز بحسب الجنس مؤشر إلى إدراك أكثر مساواة للنوع الاجتماعي في أوساط السينما».

وستمنح العام المقبل جائزة جديدة بعنوان «جائزة الدب الذهبي للجنة التحكيم».

وإلى جانب مهرجاني «كان» و«البندقية»، يعتبر مهرجان برلين من الأهم في العالم. وينظم سنوياً في فبراير/ شباط وقد تمكن من إقامة دورته لعام 2020 خلافاً لمهرجان كان الذي اضطر إلى الإلغاء بسبب انتشار فيروس «كورونا».

أما مهرجان البندقية، فيفتتح الأسبوع المقبل مع اعتماد بروتوكول صحي صارم جداً.

وأكد منظمو مهرجان برلين أن الدورة المقبلة تقام حضورياً على الرغم من جائحة «كوفيد-19»، مؤكداً ضمان «أكبر قدر من السلامة».

وأعلنت إدارة المهرجان أن تعديلات على بنية المهرجان وبرمجة الأفلام والعدد الإجمالي للأفلام المعروضة ستحدد في الأسابيع المقبلة.

وقال القائمون على المهرجان، أمس الأول الاثنين، إنه سيقام في موعده المقرر من 11إلى 21 فبراير/ شباط المقبل بغض النظر عن «كوفيد-19»، وذلك فيما تكافح ألمانيا زيادة في الإصابات بسبب العائدين من العطلات والتجمعات العائلية الكبيرة وأماكن الترفيه الليلية.

وأضاف القائمون على المهرجان في بيان أنه يجري التخطيط لإقامته بشكله المعتاد، لكن من المقرر أن يطبق سوق الفيلم الأوروبي الذي يقام في موعد المهرجان نفسه نموذجاً يتضمن فعاليات عبر الإنترنت وأخرى واقعية.

وسوق الفيلم الأوروبي هو مركز الأعمال للمهرجان وواحد من أكبر أسواق الأفلام الدولية على مستوى العالم.

وعادة ما يجتذب المهرجان، أحد أهم الأحداث السينمائية في أوروبا، 480 ألفاً من المخرجين والنجوم وعشاق السينما لحضور الأفلام في دور العرض بالعاصمة الألمانية.

وجائزة «الدب الذهبي» التي يمنحها المهرجان من أهم الجوائز السينمائية المرموقة في أوروبا إلى جانب جائزتي السعفة الذهبية لمهرجان كان في فرنسا والأسد الذهبي لمهرجان البندقية السينمائي.