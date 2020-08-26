شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 327 مسلحاً بعملية سورية - روسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذ الجيش السوري، بمشاركة الجيش الروسي، عملية واسعة النطاق لمكافحة التنظيمات المسلحة في الفترة من 18 إلى 24 أغسطس الجاري، أسفرت عن مقتل 327 مسلحاً. وقال المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا، أمس: «أسفر قصف نفذته القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية، وكذلك قصف بالمدفعية في منطقة الصحراء البيضاء، عن تصفية 327 مسلحاً وتدمير 134 ملجأ و17 نقطة مراقبة و7 مخازن للذخيرة و5 مستودعات تحت الأرض للأسلحة والذخيرة».

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