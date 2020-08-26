تشييع 4 فلسطينيين قضوا بانفجار «عرضي» في غزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك آلاف الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، في تشييع 4 عناصر من حركة الجهاد سقطوا في انفجار «عرضي»، فيما شن الجيش الإسرائيلي المزيد من الضربات على قطاع غزة، وهدمت بلدية الاحتلال في القدس منزلاً في بلدة سلوان، واعتقل 16 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

فقد شيعت غزة أربعة فلسطينيين سقطوا في انفجار الشجاعية «العرضي» حيث لقى الأربعة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد حتفهم.

وحملت جثامين القائد الميداني إياد جمال علي الجدي (42 عاماً)، ومعتز عامر صلاح المبيض (29 عاماً)، ويعقوب منذر يعقوب زيدية ( 25 عاماً)، ويحيى فريد خليل المبيض ( 23 عاماً)، على الأكتاف وصولاً إلى مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة بمشاركة مقاتلين من سرايا القدس.

وقالت السرايا إنّ «الأربعة استشهدوا أثناء أداء واجبهم في الإعداد والتجهيز».

من جهة ثانية أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات جديدة ضد مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات متفجرة وحارقة من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأعلن الجيش في بيان مقتضب «استهدفت طائرات مقاتلة وطائرات عسكرية ودبابات مواقع عسكرية لحماس في جنوب قطاع غزة تضم منشآت تحت الأرض».

من جهة ثانية شرعت آليات بلدية الاحتلال، أمس الثلاثاء، بهدم شقة سكنية في بلدة سلوان، بحجة البناء من دون ترخيص. واقتحمت طواقم البلدية وأفراد من الشرطة والقوات الخاصة، منزل عائلة الخالص في حي عين اللوزة في سلوان، وبعد محاصرته بالكامل، شرعت بتنفيذ عملية الهدم عن طريق «قص الأسقف».

وأوضحت عائلة الخالص أن منزلها قائم منذ عدة أشهر، وقبل حوالي شهر أصدرت البلدية قرار هدم المنزل الذي تبلغ مساحته 170 متراً مربعاً. وأَضافت العائلة أن الشقة بنيت على طابق قائم قبل احتلال مدينة القدس.

إلى جانب ذلك، قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من طولكرم، ومن جنين، كما اعتقلت اثنين من عائلة زكارنة وأربعة آخرين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية أحدهم أسير سابق أفرج عنه قبل نحو شهر من بلدة سلواد في رام الله، كما اعتقلت من القدس أربعة مواطنين، ومواطنين من بلدة السموع في الخليل. (وكالات)