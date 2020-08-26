مذكرات توقيف بحق 3 مسؤولين في مرفأ بيروت والبحث عن 7 مفقودين

تواصلت عمليات رفع الأنقاض في مرفأ بيروت ومحيطه، والبحث عما تبقى من مفقودين وعددهم سبعة، وصدرت مذكرات توقيف بحق موظفين جدد في المرفأ في إطار التحقيق في الانفجار المدمر في الرابع من الشهر الجاري، في وقت لا تزال المشاورات الحكومية تسير ببطء، وسط ترجيح بأن يعمد الرئيس إلى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد للحكومة مطلع الأسبوع المقبل، خاصة بعدما أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وتمنى من الجميع سحب اسمه من التداول.

وتواصلت عمليات رفع الركام من محيط المرفأ والبحث عن المفقودين وعددهم 7، كما أعلن الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، الذي قال تلقينا اتصالات عن 77 مفقوداً، 37 بينهم ثبتت وفاتهم، في حين أن هناك 33 مصاباً بالمستشفيات، ولا يزال هناك 7 أشخاص مفقودين لا معلومات عنهم، 4 لبنانيين و سوريان ومصري واحد، لافتاً إلى أن من بين المفقودين ال 77 كانت هناك عدة جنسيات فهناك شخص نرويجي، وآخر سويدي وسوداني وألماني وإثيوبي ومصري، وهناك أشخاص مجهولو الهوية.

وفي الشق القضائي استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، أمس ثلاثة موظفين في المرفأ هم: مصطفى فرشوخ، ميشال نحول ووجدي قرقفي. وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، ليصبح عدد الموقوفين بمذكرات قضائية 12 شخصاً.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسام دياب أمس، أن إعادة ترميم المنازل والمدارس قبل حلول فصل الشتاء هي ضمن أولوياتنا، والوزراء يتابعون تسليم المساعدات التي وصلت من الخارج، والتي ستصل قريباً. والأهم أن يتم العمل بشفافية مطلقة لجهة نوعية المساعدات ووجهتها.

واستمر التعثر الحكومي ولم تصل المشاورات إلى تفاهم على رئيس جديد للحكومة وعلى شكل الحكومة، رغم أن البعض توقع أن يحدد الرئيس ميشال عون مطلع الأسبوع المقبل موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، سواء تم الاتفاق على اسم الرئيس المكلف أو لم يتم، لاسيما أن هناك قوى سياسية، تأخذ على عون سلبية التأخير في تحديد الموعد وتتهمه بتجاوز الصلاحيات الدستورية التي تقول بالبدء فوراً بالاستشارات النيابية فور قبول استقالة الحكومة

وفي هذا السياق أعلن الحريري​ أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة​ ​الجديدة​ وقال في بيان أمس: أتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد، وأدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاحترام الدستور والإقلاع عن بدعة التأليف قبل التكليف.

في غضون ذلك استقبل وزير الخارجية شربل وهبة أمس عدداً من سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهم الفرنسي برونو فوشيه والروسي الكسندر زاسبكين والصيني وانغ كيجيان. لتسليمهم مذكرة بشأن موقف لبنان المتمسك بالتجديد لقوات «اليونيفل»دون تعديل. وقد أكد سفير الصين أن بلاده تتفهم وتدعم هموم ومطالب الجانب اللبناني في موضوع «اليونيفيل».