الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلف الرئيس السوري، بشار الأسد، حسين عرنوس، بتشكيل حكومة جديدة .

وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على تطبيق «تلجرام» أن الأسد أصدر «المرسوم رقم 210 للعام 2020 القاضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة ». وكان عرنوس رئيساً للحكومة المنتهية ولايتها، وعينه الأسد في يونيو/ حزيران محل عماد خميس، في وقت تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية طاحنة، وانخفاضاً في قيمة عملتها.

ومنتصف الشهر الماضي، شهدت سوريا ثالث انتخابات برلمانية بعد اندلاع النزاع في مارس/ آذار 2011، وتم تأجيل موعدها مرتين منذ إبريل/ نيسان على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وعرنوس (67 عاماً) يتحدر من مدينة معرة النعمان، في محافظة إدلب (شمال غرب)، التي لا تزال تسيطر فصائل مقاتلة على أكثر من نصف مساحتها. وتخرج في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978. وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظاً لدير الزور (شرق)، ثم القنيطرة جنوباً. وتسلم وزارة الأشغال في 2013، ثم وزارة الموارد المائية في 2018 في حكومة عماد خميس.ورئيس الوزراء الجديد مشمول على غرار سلفه بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، على سوريا.

ويواجه عرنوس صعوبات عدة، واجهها من سبقه، على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة، وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق. وتسبّب ذلك بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد كافة، ودفع بعض المتاجر مؤخراً إلى إغلاق أبوابها. وستواجه حكومة عرنوس مزيداً من الصعوبات بعد فرض الإدارة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة في يونيو/ حزيران الماضي بموجب ما يُعرف بقانون قيصر.

وتعدّ العقوبات الجديدة التي طالت 39 شخصاً، أو كياناً، بينهم الأسد، وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سوريا. وفي يوليو، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كياناً، وشخصاً، إضافيين، ثم أعلنت حزمة ثالثة الأسبوع الماضي شملت شخصيات سياسية، وعسكرية، ومالية.

وبعد تعليق الأمم المتحدة محادثات جنيف بسبب تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الوفد السوري، تأكدت أمس الثلاثاء، إصابة عضو رابع من أعضاء الوفود في اللجنة الدستورية، وجميعهم قادمون من دمشق. فيما لم تحدد لأي من الوفود ينتمي المصابون.

ويمكث جميع المشاركين ال44 في نقاشات الدستور في فنادقهم بالحجر الصحي منذ ظهر أمس الأول. وما زالت الأمم المتحدة تنتظر توجيهات من الهيئة الصحية في جنيف، ونتائج فحوص إضافية للمصابين لتعرف مدى درجة العدوى لديهم وتطور الفيروس، قبل أن تقرر استئناف المحادثات، أو تأجيلها.(وكالات)