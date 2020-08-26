«المركزي» يحذر من وقف دعم الوقود والأدوية والقمح

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،تأييده التدقيق في حسابات مصرف لبنان من قِبَل خبراء بنك فرنسا من أجل دفع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وقال في مقابلة مع «عرب نيوز» بالفرنسية أمس، أن التدقيق الدولي موجود لتبديد أي شك حول الطريقة التي يُدار بها المصرف.

كما أكد سلامة، أن البنك المركزي لم يأخذ أموالًا من المودِعين. بل قدّم قروضاً بالليرة اللبنانية وهي العملة التي يصدرها بنفسه، موضحاً أن جعل البنك المركزي مسؤولاً كقناة بين المودِعين والمصارف والدولة، ليس كلاماً واقعياً، وقال: نحن قادرون على طباعة الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية، فلا داعي لاستخدام أموال المصارف. وبسؤاله أين ذهبت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية على مدى السنوات الخمس الماضية، قال،أظهر الحساب الجاري عجزاً تراكمياً قدره 56 مليار دولار وكان عجز الميزانية 25 مليار دولار. هذا المبلغ الإجمالي البالغ 81 مليار دولار هو ثقب مالي في لبنان، لا يرتبط بالبنك المركزي إطلاقاً، لكنه يأتي من الواردات وأرقام العجز الحكومي. وعن اقتراب نهاية الدعم، قال: إن مصرف لبنان لا يمكنه الاستمرار في تقديم دعم للوقود والأدوية والقمح إلا لمدة ثلاثة أشهر، ويبذل قصارى جهده في هذا الموضوع، لكنه لا يستطيع استخدام متطلبات احتياطي المصارف لتمويل التجارة. بمجرد وصولنا إلى عتبة هذه الاحتياطات، نضطر إلى وقف الدعم. لكننا في صدد إنشاء وسائل تمويل أخرى، سواء من خلال البنوك أو من خلال صندوق أنشأناه في الخارج يسمى «أكسجين».

ورداً على سؤال حول المبالغ الهائلة التي أخرجها المصرفيون والسياسيون من لبنان وعن احتمال استرجاعها، قال سلامة: سنصدر تعميماً في وقت قريب، لتمكين هؤلاء المودِعين وتشجيعهم على إعادة السيولة الكبيرة إلى البلاد من دون مصادرة أموالهم. اليوم هو سؤال أخلاقي وليس قانونياً، لأنه نظام أفاد الجميع.