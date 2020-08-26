غضب أمريكي ضد الشرطة بعد إطلاق النار على رجل أسود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزايد الغضب الأمريكي ضد العنصرية وعنف الشرطة، أمس الأول الاثنين، في العديد من المدن الأمريكية، بعد إطلاق الأمن النار على رجل أسود بولاية ويسكنسن، في مأساة جديدة أججت الجمر المتّقد في حركة الاحتجاج التاريخية التي ولدت منذ ثلاثة أشهر إثر مقتل جورج فلويد، في وقت تواصل الشغب في بورتلاند، واعتقل أكثر من 20 شخصاً، بعد إضرام النار في مقر رابطة الشرطة.

وبعد تداول فيديو أعاد إلى الآذهان مشاهد مقتل فلويد على يد الشرطة، خرج آلاف الأمريكيين، هاتفين: «لا عدالة، لا سلام!» أثناء تجمع في مدينة كينوشا الواقعة على بعد 40 كيلومتراً جنوب ميلووكي، حيث أطلقت الشرطة النار الأحد الماضي مرات عدة على مواطن من أصل إفريقي يُدعى جاكوب بليْك. وصوّر شاهد عيان محاولة توقيف بليك التي يظهر فيها الأخير يتبعه ضابطا شرطة وشهرا سلاحهما، وهو يدور حول سيارة، ثم يمسكه شرطي بطرف قميصه، وهو يفتح الباب، ويحاول الجلوس في مقعد السائق. ثم يطلق الشرطي النار، ويصاب بليك عدة مرات في ظهره، ويُسمع في التسجيل صوت سبع طلقات.

وخضع الضحية لعملية جراحية طارئة، وأُدخل إلى وحدة العناية المركزة في مدينة ميلووكي، حيث لا يزال وضعه حرجاً، لكن في طور التحسّن. وأوقف الشرطيان عن الخدمة وفُتح تحقيق بالحادثة.

وقالت المتظاهرة شيريز لوت (37 عاماً) من مدينة كينوشا: «إذا قتلتُ شخصاً، سأُدان وسيتمّ التعامل معي كمجرمة. أعتقد أنه يجب أن يحصل الأمر نفسه مع الشرطة».

وقال بن كرومب، محامي عائلة جاكوب بليْك، إن أبناء الضحية كانوا في السيارة، وإن الرجل حاول التدخل في شجار بين امرأتين. وأوضح في بيان، أنه «بينما سار مبتعداً لرؤية أبنائه، أطلقت الشرطة النار عليه مراراً وتكراراً في ظهره من مسافة قريبة. كان أبناء بليْك الثلاثة بجواره مباشرة، ورأوا الشرطة تطلق النار على والدهم». وأضاف: «سيصابون بصدمة مدى الحياة».

وطالب الحاكم الديمقراطي لولاية ويسكنسن توني إيفرز، البرلمان المحلي بتبني تدابير حول «المسؤولية والشفافية» لدى الشرطة. وغرد: «فيما يكافح جاكوب بليك من أجل البقاء على قيد الحياة، يتمّ تذكيرنا مرة جديدة بأن العنصرية أزمة عامة. ليس هناك وقت نهدره».

وأُعلن حظر تجوّل في كينوشا، ليل الاثنين الثلاثاء، بعد التجاوزات التي حصلت الليلة الماضية. وبعد ساعة من بدء سريان حظر التجوّل، أطلقت الشرطة على المتظاهرين قنابل غاز مسيّل للدموع. ونشر 125 جندياً من الحرس الوطني في المدينة. وطالب المرشح للانتخابات الرئاسية جو بايدن: «بإجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وبمحاسبة الشرطيين على أفعالهما».

وقال بايدن في رسالته التي أرفقها بكلمة «كفى» على خلفية سوداء: «تستيقظ البلاد مرة أخرى وجللها الألم والغضب لأن رجلاً أسود أمريكياً وقع مرة أخرى ضحية لتجاوزات الشرطة».

ووصل الغضب إلى مدن أمريكية أخرى. وفي مينيابوليس، أحرق متظاهرون العلم. وفي نيويورك، تظاهر حوالي مئتي شخص ورفع بعضهم إشارة القبضة هاتفين باسم جاكوب بليك.

وأعلنت شرطة بورتلاند حدوث أعمال شغب، واعتقال أكثر من 20 شخصاً، بعدما أحرق محتجون مقر رابطة الشرطة.

وقالت الشرطة على تويتر للمتظاهرين: «عدم الانصراف الآن سيعرضكم للاعتقال أو استخدام ذخائر السيطرة على الحشود التي تتضمن، على سبيل المثال وليس الحصر، الغاز المسيل للدموع»، مضيفة أن أفرادها يتصدون للحرائق التي أُضرمت قرب شارع نورث لومبارد ومنطقة نورث كامبل.

(وكالات)