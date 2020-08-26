«سكوب»..سطحية تخلو من الإبهار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارلين سلوم

استعادة الذكريات ومشاهدة «أصدقاء الطفولة» من جديد بعد انتقالهم من الشاشة الصغيرة إلى الكبيرة، هما الدافع الأول والأكبر الذي يحث الجمهور، خصوصاً من المراهقين والشباب، على دخول السينما لمشاهدة غالبية أفلام الكرتون الحديثة. ولا شك أن شركتي «وورنر بروس» و«وورنر أنيميشن» راهنتا على ذلك الوفاء، فحملتا نجوم السلسلة التلفزيونية الشهيرة «سكوبي دو» إلى السينما لتقدم فيلم «سكوب!» المعروض في الصالات، بنفس روح المغامرات والكوميديا الظريفة التي تجذب الصغار والكبار، فهل نجح صناع الفيلم في تقديم إضافة مختلفة وجديدة ترضي الجمهور؟

أول ما يخطر ببالك وأنت تتجه لمشاهدة «سكوب!»، أن تسأل عن سبب امتداد أحداثه لساعتين و16 دقيقة، فهل يستحق أن تتسمر في مكانك لمشاهدة كرتون لا فانتازيا فيه ولا أبعاد ثلاثية ولا رباعية ولا خيال علمي يشبه عوالم «أفاتار» و«حرب النجوم» ولا حتى أساطير الطفولة القديمة مثل «الجميلة والوحش»؟ المؤكد أن الجميع اليوم بحاجة إلى أعمال فنية مسلية خصوصاً في ظل الجائحة وقلق التباعد وعودة «كورونا» لتهديد العالم مجدداً بالانتشار بقوة. والفيلم يضمن التسلية إنما السطحية، ولم يقدم، للأسف، أية إضافة ولم يشعر الجمهور بأنه استفاد من تطور التقنيات في «الفن السابع»، ولم يلعب على الإبهار البصري، بل بقي واقفاً عند أدوات استخدمها مؤلفا السلسلة منذ تقديمها في التلفزيون، مع الاستعانة طبعاً ببعض اللمسات العصرية، مثل الكلب الإلكتروني «داينومايت» (بصوت كين يونج) والمركبة الفضائية على شكل طائرة قتالية تقودها «دي دي» (كورسي كليمونز).

«سكوب!» أخرجه طوني سيرفون المخضرم في مجال الرسوم المتحركة ولديه خبرة كبيرة في العمل لدى شركة «هانا وباربيرا»، للمؤسسين الأصليين لسلسلة «سكوبي دو» تأليفاً وإنتاجاً منذ عام 1969، ويليام هانا وجوزيف باربيرا، المشهورين بتأليف أسطورة الرسوم المتحركة «توم وجيري». وشارك في كتابة قصة الفيلم سبعة أشخاص، إلا أنهم لم يحققوا للعمل نقلة نوعية مهمة ولم ينجحوا في جعل «سكوبي دو» الذي يجمع حوله المعجبين من مختلف الأعمار ومن كل أنحاء العالم، مشروعاً سينمائياً متطوراً تتمنى متابعته في الصالات في أفلام تالية، إنما تكتفي بهذه الجرعة وتجزم بأن الفيلم يشبه حلقة مطولة من السلسلة التلفزيونية ليس أكثر.





انطلاق الأحداث

Advertisements



تنطلق الأحداث عندما يكون شاجي صغيراً (أدى صوته إيان أرميتاج بطل «شيلدون الصغير»)، يمشي حزيناً على شاطئ فينيسيا معانياً من الوحدة وعجزه عن الحصول على أصدقاء. في المقابل، نشاهد مطاردة بين شرطي وكلب صغير يسرع ليختبئ وسط رمال الشاطئ. يسمع الكلب الصبي شاجي وهو يحدث نفسه والرمال شاكياً وحدته، فيعرض عليه أن يكون صديقه. تلك الصدفة وهذا اللقاء ينقذان الكلب من الشرطي والصبي من معاناته. شاجي يختار لصديقه الجديد اسم «سكوبي دوبي دو» ويناديه «سكوب». ولتكتمل انطلاقة التعارف التي أرادها المؤلفون لنا كبداية للفيلم، يخرج شاجي وسكوب للاحتفال بليلة «الهالوين»، فيتعرضان للتنمر ويسرق شخصان حصة شاجي من الحلويات ويرميانها داخل قصر مهجور يقال إن الأشباح تسكنه. في هذه اللحظة يصل الثلاثي المتعاون والمنقذ للضعفاء: فريد وفيلما ودافني، يساعدون شاجي وصديقه على استرجاع الحلويات، وفي نفس الوقت يمكنون الشرطة من إلقاء القبض على المجرم دِك داسترلي (جايسون إزاك)، ومن هنا نشأت صداقة متينة بين هذه المجموعة أو كما يسمون أنفسهم «العصابة».

البداية مشوقة وممتعة، وكأن المؤلفين أرادوا تقديم نبذة عن نشأة «عصابة» الأصدقاء، ثم الانتقال إلى المرحلة الحالية، حيث يسعى هؤلاء إلى تأسيس شركة «ميستيري إنك» أو «الغموض المحدود»، والتي يعملون من خلالها على مساعدة الناس في حل مشاكلهم والقضايا الغامضة والمعقدة. طبعاً يبقى شاجي حتى وهو شاب (يؤديه ويل فورت) وكلبه سكوب رمزين للجبن ويقعان دائماً في أخطاء تتسبب بكوارث مضحكة، بينما فريد (زاك إفرون) هو الشجاع، وفيلما (جينا رودريجيز) هي العقل والذكاء، ودافني (أماندا سيفريد) هي الإرادة والقدرة.

دِك يريد الانتقام من شاجي وأصدقائه، خصوصاً أنه يخفي سراً خطيراً، لذا يقوم بمطاردة سكوب تحديداً، وهذا ما أدى إلى وصول سفينة «فالكون فيوري» مع الشخصيات المشهورة التي سبق أن ألفها الشريكان هانا وباربيرا الكلب داينومايت والصقر الأزرق، لكن يحل مكانه في هذا الفيلم ابنه براين (مارك والبيرج)، الذي يحاول ملء فراغ أبيه لكنه بلا خبرة وثقته بنفسه مهزوزة، ويتلهى بالقشور هرباً من مواجهة الأمور وحلها. وطبعاً تقود السفينة دي دي. الأساطير اليونانيةلإطالة الأحداث، يخترع المؤلفون رواية عن كلب الإسكندر الأكبر، يعودون بنا إلى زمن الأساطير اليونانية، وأن الكلب كان يدعى بيريتاس، وقد ترك الإسكندر لغزاً لا يمكن حله إلا بوجود بصمة كلب من نفس سلالة بيريتاس، ومن يحصل على ثلاث جماجم وبصمة الكلب، يمكنه أن يعيد إحياء عالم الجريمة القديم، ويستطيع تدمير العالم والحصول على أطنان الذهب المخفية هناك. ومن الطبيعي أن يكون دِك هو الساعي إلى الشر، والحاصل على جمجمتين، ولا يبقى أمامه سوى جمجمة ثالثة وخطف سكوب لفتح بوابة عالم الجريمة.

المغامرات مشوقة وغير مخيفة للأطفال، لكنها لا تحبس الأنفاس رغم كم المعارك التي تخوضها مجموعة الأصدقاء وابن الصقر الأزرق ضد دِك. المخرج سيرفون يركز على المتعة والتسلية والمغامرات «الصغيرة» المناسبة للأطفال صغار السن، متجاهلاً عشاق ومحبي «سكوبي دو» من الشباب والمراهقين. يحاول المؤلفون إقحام مجموعة أسماء في العمل مثل «نتفليكس» وأفلامها، والنجم سايمون كاول الذي يظهر بالرسم الكرتوني كما هو في الواقع ويؤدي دوره بالصوت أيضاً، فيمر كضيف شرف يدخل الإحباط إلى نفس شاجي وسكوب ويؤكد ل «العصابة» أنه لا يمكن الاعتماد على الصداقة للنجاح في العمل. وهو من يتسبب في الفراق بين الشركاء، إلى أن يلتقوا مجدداً، ويثبت شاجي وسكوب عكس ما قاله سايمون، أن الصداقة هي التي أنقذت الجميع، وهي التي راهن عليها الإسكندر الكبير.



المغامرات الطفولية



بطل خارق فاسد مقابل بطل طيب أزرق، الشهرة وبريقها مقابل الصداقة الحقيقية، الخير مقابل الشر. مجموعة تراهن عليها غالبية أفلام المغامرات الطفولية، لكن تطور التقنيات في «الفن السابع» ذهب بالإنتاج بعيداً، فصارت المعارك والتدمير والقتل أكبر بكثير من حجم المتعة الفنية والمضمون القصصي والاجتماعي. لذا تعتبر ميزة «سكوب» أنه حافظ على «براءة» وسذاجة أفلام الكرتون القديمة، وابتعد عن ضوضاء الأفلام الحديثة والأكشن المدمِّر، وحمل للصغار رسالتين مهمتين، الأولى عن الصداقة وأهميتها، والثانية عن الثقة بالنفس والجرأة في الدفاع عن الحق. وهذه النقاط تغفر للمخرج عدم محاولته إبهارنا وتقديم ما يجعل الفيلم أجمل من الحلقة التلفزيونية، كما تغفر للمؤلفين عدم تعمقهم في البحث عن مضمون أعمق يمكن لأطفال هذا العصر تصديقه أو التأثر به.

[email protected]