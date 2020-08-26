إصابات كورونا ترتفع مجددا في مصر

وقالت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 138 إصابة يوم أمس الاثنين.
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وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان، "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها و5298 حالة وفاة".
كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.
ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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