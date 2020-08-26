مباحثات حول كورونا بين وزيري الصحة الإماراتي والإسرائيلي

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دبي: بحث وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن العويس الإثنين هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يولي ادلشتاين التعاون بين الجانبين في المجال الطبي وفي مكافحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إنهما بحثا "مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية والطبية خاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود".

وبحسب الوكالة فإنهما تناولا أيضا "سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة وباء كوفيد 19".

والإمارات هي أول دولة خليجية تطبّع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة جاءت في أعقاب مؤشرات الى تقارب في السنوات الاخيرة بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمرات.

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وحتى قبل إعلان تطبيع العلاقات، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في حزيران/يونيو الماضي عن "تعاون" مع الإمارات في مجال مكافحة وباء كوفيد -19.

وكان الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 اغسطس الماضي الثالث من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، وعزز احتمال التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى.

وفي يونيو الماضي، أعلنت شركتان من القطاع الخاص الإماراتي وشركتان اسرائيليتان "إطلاق عدة مشاريع مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس كوفيد-19"، بحسب ما افادت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.

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