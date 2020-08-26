شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام حزب الله يتهم إسرائيل بإطلاق أكثر من 20 قذيفة فوسفورية على حدود لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع روسيا اليوم، عن قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبنانى، إعلانها أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما بأكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة على المنطقة الحدودية جنوب لبنان.
ولفتت القناة إلى أن اعتداء إسرائيلى على الأراضي اللبنانية بأكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة في محيط الطريق الممتد بين بلدتي ميس الجبل وحولا ومحيط بلدة عيترون وتلال كفرشوبا"، موضحة أن حريقا اندلع قرب الحدود مع إسرائيل قبالة بلدة ميس الجبل.
وفى وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلى عن حادث أمنى على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مضيفا أنه تم إغلاق بعض الطرقات.
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