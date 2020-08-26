وزير خارجية فرنسا: انفجار بيروت ليس ذريعة للتقاعس عن الإصلاحات

باريس/ الخليج 365
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، قادة لبنان إلى عدم استغلال موضوع انفجار مرفأ بيروت كذريعة لإخفاء حقيقة أن البلد على شفا الانهيار ويحتاج إلى إصلاحات جوهرية.
وجاءت تصريحات لودريان، في كلمة ألقاها في ميناء "مارسيليا"، قبل انطلاق سفينة شحن إلى بيروت محملة ألفين و500 طن من المساعدات الإنسانية الطارئة، في حضور وزير الخارجية جان إيف لودريان، بحسب موقع "فرانس 24" المحلي.
وأضاف لودريان أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه قريبا إلى بيروت في زيارة جديدة ليكرر رسالته ومفادها أنه ينبغي على المسؤولين اللبنانيين عدم التنصل من مسؤولياتهم والمضي قدما في إصلاحات جوهرية".
وفي السياق نفسه، أشارت شركة "CMA CGM" للنقل وشحن الحاويات المالكة للسفينة، إلى أن "الحمولة تشمل أكثر من 70 هبة مقدمة من الشركات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الفرنسية".
وفتحت فرنسا إثر الانفجار العنيف الذي ضرب ميناء بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، جسرا جويا وبحريا لنقل المساعدات الإنسانية بينها الطبية والغذائية لبيروت.
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