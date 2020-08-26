بومبيو يصل البحرين في جولة شرق أوسطية

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، البحرين في إطار جولة بالشرق الأوسط، شملت أيضا إسرائيل والسودان.

وقال بومبيو، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سعيد بالوصول اليوم إلى الخليج، محطتي الأولى، البحرين".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وحدة الخليج الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة إيران، وبناء سلام وازدهار دائمين".



وتابع: "يُظهر الاتفاق الإبراهيمي (في إشارة إلى التطبيع بين إسرائيل والإمارات) أن السلام قابل للتحقيق".

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التطبيع بين إسرائيل والإمارات سيتم تسميته "الاتفاق الإبراهيمي".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، زار بومبيو، الخرطوم قادما من تل أبيب، كأول وزير خارجية أمريكي يزورها منذ 2005، وذلك عبر أول رحلة جوية مباشرة، بين إسرائيل والسودان.

وكان الوزير الأمريكي قد التقى الإثنين، مسؤولين إسرائيليين في إطار جولته بالشرق الأوسط التي تشمل كلا من السودان والبحرين والإمارات.

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.

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