"حادث أمني" وتمشيط إسرائيلي على الحدود مع لبنان

محمد السعدي- ريا شرتوني- زين خليل/ الخليج 365

أطلق الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عددا من "القنابل المضيئة" قرب بلدات وقرى لبنانية جنوبية، خلال عملية تمشيط على الحدود، بعد وقوع "حادث أمني" يُعتقد أنه "إطلاق نار"، بحسب مراسل الخليج 365، والجيش ووسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مراسل الخليج 365 في لبنان إن قواتا إسرائيليّة تنفذ عملية تمشيط واسعة على الحدود مع لبنان.

وأفاد بسماع أصوات انفجارات في قرى وبلدات القطاع الشرقي من المنطقة الحدودية، ناجمة عن إطلاق إسرائيل قنابل مضيئة قرب مستعمرة المنارة المشرفة على بلدة ميس الجبل (الجنوبية).

فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: "حادث أمني على الحدود الإسرائيلية- اللبنانية.. تم إغلاق بعض الطرقات. والتفاصيل قيد الفحص".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن الحادث وقع في منطقة كيبوتس (مزرعة تعاونية) "مانارا" (المنارة) في منطقة الجليل الأعلى (شمال)، وهي متاخمة للحدود اللبنانية.

ونقلت القناة الإسرائيلية "12" (خاصة) عن مصادر في الجيش قولها إن إطلاق نار وقع من داخل الأراضي اللبنانية تجاه قوة عسكرية إسرائيلية من دون إصابات بشرية ولا أضرار مادية.

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وأضافت أن الجيش الإسرائيلي وجه سكان البلدات والمستوطنات الإسرائيلية القريبة إلى التزام منازلهم.

فيما تحدثت القناة "13" (خاصة) عن مخاوف إسرائيلية من عملية تسلل من لبنان.

وتوعدت جماعة "حزب الله" اللبنانية، في يوليو/ تموز الماضي، بالرد على مقتل أحد عناصرها في هجوم جوي قالت إن إسرائيل نفذته على موقع قرب العاصمة السورية دمشق.

ويتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، منذ فترة، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الجانبين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وتقع مناطق جنوبي لبنان، المحاذية للحدود مع إسرائيل، تحت سيطرة جماعة "حزب الله" اللبنانية، حليفة النظام السوري وإيران، التي تعتبرها تل أبيب العدو الأول لها.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بين البلدين، لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.

وتنتشر قوات تابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوبي لبنان منذ عام 1978، ومن أبرز مهامها استعادة الاستقرار والأمن ومراقبة وقف الأعمال العدائية بالمنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.