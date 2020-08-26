كورونا.. تسجيل إصابتين في أحد مستشفيات غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في مجمع الشفاء الطبي.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة لسيدتين في قسم الباطنة بمجمع الشفاء الطبي".

وأضافت: "لا يزال المجمع يعمل ضمن حالة الطوارئ ويجري اتخاذ إجراءات العزل والتقصي".

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ومساء الإثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، حظرا شاملا للتجوال مدة يومين، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس، عقب إعلان اكتشاف إصابات وسط القطاع.

كما أغلقت المحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة، والمساجد أبوابها.

وقبل اكتشاف هذه الحالات، كانت جميع الإصابات المسجلة بغزة، هي من العائدين للقطاع، عبر معبري رفح مع مصر، وإيرز/ بيت حانون مع إسرائيل، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي 21 يوما، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في القطاع إلى 116، بينها 72 حالة تعافٍ، ووفاة واحدة، بحسب الوزارة.

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