لبنان.. "يونس إمرة" يعلن استئناف دوراته "عن بعد"

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365



أعلن معهد "يونس إمره" التركي في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، أنه سيستأنف دروس اللغة التركية المجانية "عبر الإنترنت"، بعد أن توقفت على خلفية فيروس كورونا.

وقال المعهد في بيان، إنه في ظل الوباء الذي اجتاح العالم، سنتابع هدفنا في بناء جسور الصداقة.

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وأضاف: "مستمرون في الوقوف جنبا إلى جنب مع البلد الحبيب لبنان".

ولفت إلى أن التسجيل يبدأ في 25 أغسطس/ آب الجاري، حتى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبلغت إجمالي إصابات كورونا في لبنان 13 ألفا و687، بينها 138 وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.