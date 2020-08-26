حقوقي: استئناف محاكمة أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا بالسعودية

ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين السياسيين بالسعودية خضر المشايخ، الثلاثاء، استئناف محاكمة أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا موقوفين في سجون المملكة.



وقال المشايخ، في بيان، إن السلطات السعودية استأنفت المحاكمة في القضية المتهم فيها أردنيون وفلسطينيون موقوفون منذ فبراير/ شباط 2019، إثر اتهامهم بـ"تلقي دعم مالي للقضية الفلسطينية".

وأوضح أن "سلطات المملكة استدعت بعض الأردنيين اليوم الثلاثاء ممن لم يحضروا جلسة المحاكمة السابقة في مارس/ آذار الماضي، في حين أبلغت بعض المعتقلين باستكمال المحاكمات سبتمبر/ أيلول المقبل".



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وأضاف أن لقاءً جرى مؤخرا في وزارة الخارجية الأردنية مع المسؤولين لمتابعة الملف، الذي بدت مؤشرات ميدانية بإعادة تحريكه بسبب جائحة كورونا، إذ أفرجت السلطات السعودية عن أحد المعتقلين مؤخرا في حين أبلغت آخرين بالترحيل.

وأشار المشايخ، إلى أن إعلان السلطات السعودية قبل أيام الإفراج عن عشرات الأردنيين يخص المتهمين في قضايا المخدرات، وليس الموقوفين على ذمة قضايا سياسية.

وفي فبراير 2019، أوقفت الرياض أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها بتهم ينفوها بـ "دعم الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المالي للمقاومة".‎



وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.