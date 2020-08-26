إعلام: إسرائيل تطلق قذائف الفوسفور على حدود لبنان

وأكد مراسل تلفزيون "المنار" أن الجيش الإسرائيلي أطلق أكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة في محيط الطريق الممتد بين بلدتي ميس الجبل وحولا ومحيط بلدة عيترون وتلال كفرشوبا بالأراضي اللبنانية.

© AFP 2020 / Jalaa Marey

كان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء اليوم، عن حدث أمني على الحدود مع لبنان، فيما لم يذكر تفاصيل هذا الحدث، مشيرا إلى أنه تم إغلاق بعض المحاور.

وقال الجيش في بيان :"حادث أمني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. تم إغلاق بعض الطرقات. التفاصيل قيد الفحص".

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وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي حلق فوق بعض المناطق الحدودية مع لبنان، وأطلق قنابل مضيئة على الحدود بعد سماع دوي انفجارات بالمنطقة.

وقال شاهد عيان لـ"سبوتنيك" إن "أصوات القنابل المضيئة تسمع منذ الساعة العاشرة من مساء اليوم". مضيفا: "لا تزال الأصوات تسمع حتى الآن".

وكانت ​قيادة الجيش ​اللبناني، قد أعلنت أن "​طائرة​ استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، الساعة​ 3.55 اليوم الثلاثاء"، مشيرا إلى أنها نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق ​الجنوب​، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 10.45 من فوق بلدة يارون".

وتابع: "في الساعة 7.50 خرقت طائرة معادية أخرى الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​ميس الجبل​، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 12.00 من فوق ​بلدة عيترون​".