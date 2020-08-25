عضو مجلس السيادة السوداني يكشف حقيقة تعرض دقلو للتسمم

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن التعايشي، الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الانتقالية لمفاوضات السلام في جوبا في تصريح صحفي.

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وقال الناطق الرسمي باسم وفدالحكومة الانتقالية لمفاوضات السلام في جوبا:

"الخبر غير صحيح، إن الرئيس وكل أعضاء الوفد بخير ويعملون دون توقف للوصول إلى سلام في القريب العاجل". Advertisements

ونفى التعايشي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة تتحدث عن تعرض رئيس وفد التفاوض الحكومي لمباحثات السلام في جوبا الفريق أول محمد حمدان دقلو لحالة تسمم.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية يوم 22 أغسطس/ آب، أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، التقى في جوبا، المبعوث الخاص للحكومة القطرية، مطلق القحطاني، وبحثا سير عملية مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، كما تطرق الإجتماع أيضا إلى اتفاقية الدوحة لسلام دارفور.

وكانت وساطة دولة جنوب السودان، قد أعلنت، يوم 21 أغسطس، تجميد التفاوض بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى أجل غير مسمى، دون ذكر سبب تجميد المفاوضات.

وانسحب وفد الحركة الشعبية، يوم 20 أغسطس، من مفاوضات السلام في جوبا، احتجاجا على رئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي" لوفد التفاوض.

وتتهم الحركة الشعبية، قوات الدعم السريع (التابعة للجيش السوداني) برئاسة حميدتي، بالتورط في عمليات قتل مواطنين بولايات سودانية، وفق بيان سابق للحركة، وهو ما ينفيه الأخير.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية، القوات الحكومية بولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية، اتفاقا للتفاوض بينهما تم تقسيمه إلى 3 محاور، تتمثل في القضايا السياسية والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية.