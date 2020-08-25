شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يؤكد على التنسيق بين ميليشيات الحوثيين وداعش والقاعدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن هناك تنسيق وتكامل بين ميليشيات الحوثيين وداعش والقاعدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وأضاف المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية أن ممارسات الميليشيات الحوثية ضد المدنيين باليمن والسعودية تحاكي داعش.
ولفت العميد يحيى سريع، إلى أن تنظيمى القاعدة وداعش فتحا الطريق لميليشيات الحوثي في البيضاء، موضحا أن الحوثيين يروجون لمواجهة الإرهاب فيما حرروا إرهابيين من معتقلاتهم.
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