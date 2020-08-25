شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالى لـ6960 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 32 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6960 إصابة.

وأشارت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - إلى تسجيل 39 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6321 شخصًا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 158 وفاة، في حين يتابع 481 علاجهم في المستشفيات.

وقررت موريتانيا فرض إجراءات احترازية للحيلولة دون تفشي وباء كورونا المستجد فى أبنائها الذين يستعدون للعودة للمدارس والجامعات يوم الثلاثاء المقبل أول سبتمبر، ووفق بروتوكول بين وزارات الداخلية والتهذيب والصحة موجه إلى المؤسسات التعليمية من أجل عودة آمنة للتلاميذ والطلاب وطواقم التدريس، يتم تعقيم المدارس أسبوعيا، وتنظيفها بشكل منتظم، والحرص على تهوية قاعات الدراسة، وإطلاق حملة تعرف بكورونا وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى منع كل من يحمل أعراض الوباء من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وإشعار الطواقم الصحية عند الاشتباه بذلك.