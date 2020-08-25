اخبار الخليج

غارة أمريكية تقتل قياديا فى حركة الشباب بمدينة ساكو فى الصومال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غارة أمريكية تقتل قياديا فى حركة الشباب بمدينة ساكو فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الجيش الأمريكى غارة استهدفت قياديا بارزا فى حركة الشباب بمحيط مدينة ساكو فى الصومال، وذكرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أن الغارة قتلت عبدالقادر عثمان القيادى بحركة الشباب.

 

وفى وقت سابق، أكدت القوات العسكرية الصومالية، مقتل ثلاثة عناصر من حركة "الشباب" الإرهابية في منطقة "جيل جيلو" أثناء زرعهم لغم على جانب الطريق الرابط بين مدينتي مقديشو وجوهر جنوب الصومال.

Advertisements

 

وقال القائد بالجيش الصومالى الرائد إسماعيل عبد المالك، إن "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية، للقضاء على الخلايا المسلحة التى تختبئ فى المناطق الواقعة بين مقديشو وجوهر".

 

ويذكر أن الجيش الصومالي يشن بين الحين والآخر هجمات ضد عناصر وفلول حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة فى أنحاء مختلفة من البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غارة أمريكية تقتل قياديا فى حركة الشباب بمدينة ساكو فى الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا