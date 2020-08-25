شكرا لقرائتكم خبر عن غارة أمريكية تقتل قياديا فى حركة الشباب بمدينة ساكو فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الجيش الأمريكى غارة استهدفت قياديا بارزا فى حركة الشباب بمحيط مدينة ساكو فى الصومال، وذكرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أن الغارة قتلت عبدالقادر عثمان القيادى بحركة الشباب.

وفى وقت سابق، أكدت القوات العسكرية الصومالية، مقتل ثلاثة عناصر من حركة "الشباب" الإرهابية في منطقة "جيل جيلو" أثناء زرعهم لغم على جانب الطريق الرابط بين مدينتي مقديشو وجوهر جنوب الصومال.

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وقال القائد بالجيش الصومالى الرائد إسماعيل عبد المالك، إن "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية، للقضاء على الخلايا المسلحة التى تختبئ فى المناطق الواقعة بين مقديشو وجوهر".

ويذكر أن الجيش الصومالي يشن بين الحين والآخر هجمات ضد عناصر وفلول حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة فى أنحاء مختلفة من البلاد.