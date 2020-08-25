شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: استراتيجية لتوفير أكثر من 100 ألف وظيفة بالقطاع الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، بالتنسيق مع وزارتي الري والموارد المائية، والزراعة والموارد الطبيعية، استراتيجية لإعادة تأهيل بنية الري في مشروع الجزيرة (وسط السودان) ومشاريع زراعية بالولايات، إضافة إلى تحديث القطاع الزراعي، والتي ستوفر حوالي نصف مليار دولار سنويا في الميزان التجاري وما يزيد عن (100) ألف وظيفة في القطاع الزراعي.

وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدكتورة هبة محمد علي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف، ترأست الاجتماع المشترك الذي ضم الدكتور ياسر عباس وزير الري و الموارد المائية، والدكتور عبد القادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف، مع وفد البنك الدولي برئاسة الدكتور عثمان ديون المدير القطري للبنك الدولي.

وقدم وزيرا الري و الموارد المائية، والزراعة والموارد الطبيعية، شرحا مفصلا للاستراتيجية لوفد البنك الدولي، والتي تصب في تطوير البيئة الزراعية وتحسين خدمات الري لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار والتنمية للنهوض بالاقتصاد السوداني.

من جانبه، أشاد الدكتور عثمان ديون المدير القطري للبنك الدولي، بالاستراتيجية التي وضعتها الحكومة السودانية، مؤكدا استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي لتحقيق أهداف الحكومة الانتقالية الاقتصادية والتنموية المنشودة والتي تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.