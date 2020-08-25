قلق أممي مستمر إزاء تزايد الإصابات بـ"كورونا" في سوريا

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن استمرار قلقها إزاء تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في جميع أنحاء سوريا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء الأعداد المتزايدة لحالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء سوريا، حيث لا تزال القدرة على الاختبار (لتحديد احتمال الإصابة) والاستجابة محدودة".

وتابع: "حتى الآن تم تسجيل 2293 حالة إصابة، منها 92 وفاة". بجانب 519 حالة شفاء، بحسب وزارة الصحة في النظام السوري، الإثنين.

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وأردف: "كجزء من دعمه، بدأ صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا صرف 23 مليون دولار لـ32 مشروعا في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة، فضلا عن الحماية والغذاء والخدمات اللوجستية".

وأضاف: "كما وسع برنامج الأغذية العالمي من أنشطته لتشمل توزيع الغذاء في مراكز الحجر الصحي، وتقود منظمة الصحة العالمية إجراءات الأمم المتحدة للتأهب والتخفيف في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الشمال الغربي والشمال الشرقي".

وعالميا، أصاب "كورونا"، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 23 مليون و955 ألف شخص، توفى منهم ما يزيد عن 820 ألفا، وتعافى قرابة 16 مليون و473 ألفا، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.