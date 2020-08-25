الأسبوع المقبل.. وفد إسرائيلي يزور الإمارات لدفع اتفاق التطبيع

زين خليل/الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، سيسافر على رأس وفد إلى الإمارات الأسبوع المقبل، لدفع اتفاق التطبيع.

وقال نتنياهو في بيان، "وجهت رئيس مجلس الأمن القومي بالسفر على رأس وفد إسرائيلي مهني إلى الإمارات لإجراء محادثات الأسبوع المقبل".

وأضاف: "سيعمل هذا الوفد جنبا إلى جنب مع فريق أمريكي وفريق مواز من الإمارات لتعزيز السلام والتطبيع بين إسرائيل والإمارات".

ومجلس الأمن القومي، هو هيئة استشارية لرئيس الوزراء والحكومة في القضايا والشؤون الأمنية، وخاصة ما يتعلق بالأمن القومي العام لإسرائيل.

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من جانبها، قالت هيئة البث الرسمية إن "بن شبات" ومسؤولين إسرائيلين آخرين سينضمون إلى الوفد الأمريكي الذي سينطلق الأسبوع المقبل من تل أبيب إلى أبوظبي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس محادثة هاتفية هي الأولى من نوعها مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، تركزت حول التعاون الأمني بين البلدين.

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ"التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس”، و”فتح”، و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.