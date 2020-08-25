"الحوثي": 58 مليون دولار خسائر السيول شمالي اليمن

محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، أن الخسائر الناجمة عن السيول بلغت أكثر من 58 مليون دولار، شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريح فارس الحباري، المُعين محافظا لمحافظة ريمة، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، شمالي اليمن، أوردته وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للجماعة.

وقال الحباري إن "إجمالي الخسائر الناجمة عن السيول بلغت 35 مليار ريال (أكثر من 58 مليون دولار)".

وتابع أن السيول أدت إلى تدمير نحو 500 منزل، إضافة إلى خسائر هائلة في الأراضي الزراعية، والحواجز المائية والطرقات والثروة الحيوانية بمحافظة ديمة (شمال).

ودعا الحباري، المنظمات الدولية إلى التدخل وتقديم المساعدات لتخفيف معاناة متضرري السيول.

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والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، وفاة 148 شخصا وتضرر أكثر من 300 آخرين باليمن، جراء السيول خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.