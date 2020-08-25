الحشد الشعبي العراقي يرسل 250 من عناصره إلى شمالي سوريا

دير الزور/ محمد مستو، إبراهيم خليل/ الخليج 365

أرسل الحشد الشعبي العراقي نحو 250 من مقاتليه إلى خطوط المواجهات مع المعارضة السورية، في منطقة خفض التصعيد، شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن 250 من مقاتلي الحشد الشعبي دخلوا من العراق إلى سوريا الأحد، عبر مدينة البوكمال السورية، وتمركزت في معسكر للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، شمالي مدينة دير الزور.

وأوضحت المصادر أن مقاتلي الحشد الشعبي و200 عنصر من المجموعات الإرهابية التابعة لإيران، انطلقوا من المعسكر المذكور في حافلات، ليصلوا خطوط الجبهة ضد فصائل المعارضة السورية في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وتواصل إيران منذ نحو 3 أشهر إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة خفض التصعيد، فيما يقول ناشطون معارضون إن تلك التعزيزات تأتي في إطار حملة عسكرية مرتقبة على إدلب رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلا إليه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

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وأعلنت تركيا، وروسيا وإيران (داعمتان للنظام السوري)، في مايو/أيار 2017، توصلها إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة، تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب وأحدثها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه واصلوا هجماتهم على المنطقة.‎

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح ما يزيد عن مليون و942 ألف إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ يناير2019.

وأعلن أردوغان وبوتين، في 5 مارس/آذار الماضي، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.